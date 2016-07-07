Санкции США по Крыму останутся неизменными, пока он считается оккупированным - посол

Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

"Уверенно скажу, что американские санкции не будут отменены. Санкции по Крыму останутся неизменными, пока Крым числится незаконно оккупированной территорией — здесь позиция США стабильная и жесткая. Что касается санкций, принятых в ответ на территориальную агрессию в Донбассе, то они попрежнему привязаны к полному выполнению статей Минских соглашений", - сказал Пайетт.

Он отметил, что не согласен с утверждением, что "санкции не остановили Россию".

"Уже сегодня Россия вынуждена платить за войну падением своей экономики. Крым не стал жить лучше, а на оккупированных территориях Донбасса настоящее бедствие, которое также из своего бюджета оплачивает Россия так называемой гуманитарной помощью. Мы не знаем цифр, но это миллионы долларов. Россия много теряет от санкций, и время не на стороне Кремля", - подчеркнул дипломат.

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Пайетт считает, что самый важный довод, который может повлиять на страны Европы и мотивировать продление санкций против РФ, - это "постоянно напоминать, к чему привязаны санкции".

"Они привязаны не столько к действиям Киева, сколько к агрессивным действиям Кремля. А значит, важно не то, что сделала Украина, а то, чего до сих пор не выполняет Россия и из-за чего эти санкции изначально наложены", - сказал он.

По словам посла, США четко дали понять, что санкции будут продлены и что они готовы обсуждать и дополнительные санкции, если военное противостояние на Донбассе будет усугубляться.