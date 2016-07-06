Норвегия не смирится с пребыванием войск РФ на Донбассе и продолжит санкции до выполнения "Минска-2" - глава МИД

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко ознакомил руководителя норвежского внешнеполитического ведомства с ситуацией безопасности на Донбассе и ходом выполнения Минских договоренностей.

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«Министр иностранных дел Норвегии заверил, что его страна и в дальнейшем будет применять санкции в отношении Российской Федерации, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут полностью восстановлены», - говорится в сообщении.

«Мы не можем мириться с пребыванием российских вооруженных сил на украинской территории», - сказал Бренде.