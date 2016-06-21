В "Народном фронте" призывают правоохранителей "взяться" за действующих депутатов-бывших регионалов

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Игорь Лапин, комментируя обыски, которые Генпрокуратура провела в домах бывших депутатов от ПР Андрея Клюева и Владимира Сивковича.

"Мы приветствуем активизацию следственных действий в отношении Клюева и Сивковича. К сожалению, эти влиятельные деятели режима Януковича давно сбежали от правосудия - очевидно, прихватив с собой большинство ценностей и доказательств", - сказал он.

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"ГПУ, СБУ и НАБУ не должны останавливаться на этом. Обыски и аресты должны наконец затронуть и других влиятельных преступников свергнутого режима. Тех, кто имеет депутатский мандат, спокойно ходят в Верховную Раду и на телеэфиры, - так, будто Евромайдана и предательства Украины Януковичем и не было. Все ведущие депутаты-"регионалы" должны быть привлечены к ответственности за разворовывание Украины, за расстрелы на Майдане и войну. Я говорю о Левочкине, Бойко, Вилкуле, Кивалове, Бакулине - о целой фракции "Оккупационного блока", - заявил народный депутат.

Основанием для следственных действий в отношении депутатов от "Оппоблока", отметил он, являются многочисленные журналистские расследования.

"О преступлениях "регионалов" еще до Евромайдана опубликованы десятки хорошо аргументированных журналистских расследований: о хищении бюджетных средств через госзакупки, о незаконном отчуждении земли, политической коррупции и кумовстве в органах власти, судах, избирательных комиссиях. Фамилии, адреса объектов и названия фиктивных фирм годами известны общественности. Так, ныне депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол была первым журналистом, который расследовал "Межигорье" Януковича и коррупционные "газовые схемы" Онищенко-Кадырова", - подчеркнул он.

При этом Игорь Лапин напомнил, что в обоих этих преступных схемах задействованы и нынешние беглецы от правосудия (Клюев, Сивкович, Иванющенко) и их подельники из числа действующих нардепов.

"То же самое можно сказать про любое резонансное коррупционное дело в отношении режима Януковича, которое сейчас расследуется правоохранителями", - добавил парламентарий.

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В то же время, по мнению Лапина, затягивание с уголовным преследованием экс-"регионалов" грозит их реваншем, отменой антикоррупционных реформ и капитуляцией перед Россией.

"Пятая колонна" уже начала массированное контрнаступление на украинскую государственность. "Оппоблок" инициирует проект постановления об отставке министра юстиции Петренко. Это месть преступников Януковича за принципиальную позицию Петренко в вопросах люстрации, преследование России в международных судах; за судебную реформу и проевропейскую реорганизацию сферы юстиции. Агенты "регионалов" в судах массово, скоординированно саботируют люстрацию чиновников и переаттестацию милиционеров. Их главная цель – свертывание курса реформ и капитуляция перед Россией. "Народный фронт" не допустит отмены реформ, ради которых состоялась Революция достоинства. Правоохранительные органы и демократические силы в парламенте должны остановить реванш экс-регионалов и наказать их за все трагедии, которые пережила Украина в последние годы", - заявил представитель фракции.

Игорь Лапин также добавил, что действующий Генеральный прокурор намерен "играть в долгую", а потому будет делать популярные среди народа вещи.

"Наказание "регионалов" - это одна из тех популярных вещей, которую украинцы ожидают еще со времен Майдана, на который они выходили не ради "гречки" или денег, а именно из-за ощущения несправедливости", - резюмировал Игорь Лапин.