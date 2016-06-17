Аваков считает, что Онищенко сам вернется в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве.

“Высокие шансы (возвращения - УНИАН). Я думаю, что он сам вернется”, - сказал Аваков.

Министр добавил, что в материалах уголовного производства, которое ведет Генеральная прокуратура, есть также определенные материалы, которые в свое время были наработаны Национальной полицией.

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Напомним, 16 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о направлении в Раду представления на лишение неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий принес в Раду представление на арест Онищенко.

При этом выяснилось, что вечером 14 июня Онищенко вылетел из Украины на чартерном рейсе в Ниццу (Франция).

В Генпрокуратуре предполагают, что депутат может и не вернуться в страну, и его придется привлекать к уголовной ответственности заочно.

Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.