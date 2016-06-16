НАБУ о выезде Онищенко из Украины: законного механизма ограничить его передвижения нет
Антикоррупционное бюро собирается объявить депутата в международный розыск, если он попытается скрываться от следствия.
По действующему законодательству, правоохранители не могут проводить негласные следственные действия или задерживать нардепа Александра Онищенко без согласия Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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"Какими бы мотивами не руководствовался Александр Онищенко, выезжая заграницу и распространяя ложную информацию о своем местонахождении, пока не существует ни одного законного механизма, который бы позволял ограничивать свободу его передвижения", - говорится в сообщении.
В НАБУ объяснили, что в соответствии с действующим законодательством, в отношении народного депутата Украины правоохранительные органы не могут проводить негласные следственные действия (наблюдения, прослушивания и тому подобное) или задерживать его без согласия Верховной Рады Украины.
"Следовательно, пока с Онищенко не будет снята депутатская неприкосновенность, любые упреки в адрес НАБУ в том, что его не задержали или ему "якобы дали убежать" являются недопустимыми", - добавили в ведомстве.
"Я хочу подчеркнуть, к каким бы действиям не прибегал Александр Онищенко, Национальное бюро будет реагировать пропорционально, чтобы не дать ему избежать ответственности. Если он даже примет решение скрываться от следствия, он будет объявлен в международный розыск. Для этого существуют все необходимые механизмы. Конечно, при условии, если Верховная Рада таки лишит его иммунитета", - отметил директор Национального бюро Артем Сытник.
Как известно, 15 июня руководитель САП Назар Холодницкий передал Генеральному прокурору представление в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Онищенко, как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча".
В тот же день детективами НАБУ и прокурорами САП было осуществлено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве, в результате которых были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к преступной газовой схемы. По данным следствия, всего за период деятельности этой группировки с января 2013 по январь 2016 годов государству был нанесен прямой ущерб в сумме 1 млрд. 600 тыс. грн.