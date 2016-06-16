НАБУ о выезде Онищенко из Украины: законного механизма ограничить его передвижения нет

По действующему законодательству, правоохранители не могут проводить негласные следственные действия или задерживать нардепа Александра Онищенко без согласия Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Какими бы мотивами не руководствовался Александр Онищенко, выезжая заграницу и распространяя ложную информацию о своем местонахождении, пока не существует ни одного законного механизма, который бы позволял ограничивать свободу его передвижения", - говорится в сообщении.

В НАБУ объяснили, что в соответствии с действующим законодательством, в отношении народного депутата Украины правоохранительные органы не могут проводить негласные следственные действия (наблюдения, прослушивания и тому подобное) или задерживать его без согласия Верховной Рады Украины.

"Следовательно, пока с Онищенко не будет снята депутатская неприкосновенность, любые упреки в адрес НАБУ в том, что его не задержали или ему "якобы дали убежать" являются недопустимыми", - добавили в ведомстве.

"Я хочу подчеркнуть, к каким бы действиям не прибегал Александр Онищенко, Национальное бюро будет реагировать пропорционально, чтобы не дать ему избежать ответственности. Если он даже примет решение скрываться от следствия, он будет объявлен в международный розыск. Для этого существуют все необходимые механизмы. Конечно, при условии, если Верховная Рада таки лишит его иммунитета", - отметил директор Национального бюро Артем Сытник.

Как известно, 15 июня руководитель САП Назар Холодницкий передал Генеральному прокурору представление в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Онищенко, как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча".

В тот же день детективами НАБУ и прокурорами САП было осуществлено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве, в результате которых были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к преступной газовой схемы. По данным следствия, всего за период деятельности этой группировки с января 2013 по январь 2016 годов государству был нанесен прямой ущерб в сумме 1 млрд. 600 тыс. грн.