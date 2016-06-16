Луценко направил в Раду представление на задержание и арест депутата Онищенко (документ)

Об этом он сообщил, разместив на своей странице в Facebook соответствующий документ.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала арест и привлечение к ответственности Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, добытого в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

15 июня представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру.

Статьи, которые инкриминируются Онищенко, предусматривают наказание от 7 до 12 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года депутат Татьяна Чорновол заявила, что частные компании, которые заключили договоры о совместной деятельности с государственной компанией "Укргазвыдобування" и пользуются ее скважинами, за первые 7 месяцев 2015 года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами.

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По информации депутата, 4 из 5 проблемных предприятий имели договоры совместной деятельности с "Укргазвыдобування". При этом три из них связаны с членом депутатской группы "Воля народа" Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связанное с депутатом Ярославом Москаленко.

В начале февраля глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам. По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 миллионов кубометров - до 1,159 миллиарда кубометров. 16 марта 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро провели ряд обысков на территории Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням".

"Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Онищенко был избран в парламент от мажоритарного округа №93 (Киевская область).