В Генпрокуратуре уже допускают, что Онищенко не вернется в Украину и его будут судить заочно

Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".

Представитель ГПУ подчеркнул, что в случае с задержанием депутата следует придерживаться процедуры.

"В данном случае мы должны придерживаться процедуры. Представление внесено, есть 5 дней на его (Онищенко - УНИАН) возражения, высказывание своей позиции. В течение 20 дней должно пройти заседание соответствующего комитета, и затем вопрос будет вынесен в зал", - сказал Сторожук.

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Он выразил надежду, что вопрос Онищенко будет рассмотрен в парламенте в первые дни следующей пленарной недели.

"Затягивать с этим вопросом нельзя", - отметил Сторожук.

Замгенпрокурора продолжил, что в случае если Онищенко не вернется в Украину, вопрос все равно будет поставлен на голосование в Верховной Раде. В этом случае к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.

Как сообщалось, 16 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о направлении в Раду представления о лишении неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий принес в Раду представления на арест Онищенко.

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В НАБУ сообщили, что Онищенко пока не вернулся в Украину. По данным пограничников, Онищенко вылетел на чартерном рейсе в направлении французского города Ницца 14 июня 2016 года в 19:54.