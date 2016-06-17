В Генпрокуратуре уже допускают, что Онищенко не вернется в Украину и его будут судить заочно
Первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук заявляет, что если народный депутат из группы "Воля народа" Александр Онищенко будет находиться за пределами Украины, его будут судить заочно.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".
Представитель ГПУ подчеркнул, что в случае с задержанием депутата следует придерживаться процедуры.
"В данном случае мы должны придерживаться процедуры. Представление внесено, есть 5 дней на его (Онищенко - УНИАН) возражения, высказывание своей позиции. В течение 20 дней должно пройти заседание соответствующего комитета, и затем вопрос будет вынесен в зал", - сказал Сторожук.
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Он выразил надежду, что вопрос Онищенко будет рассмотрен в парламенте в первые дни следующей пленарной недели.
"Затягивать с этим вопросом нельзя", - отметил Сторожук.
Замгенпрокурора продолжил, что в случае если Онищенко не вернется в Украину, вопрос все равно будет поставлен на голосование в Верховной Раде. В этом случае к нему будет применен механизм заочного осуждения и экстрадиции.
Как сообщалось, 16 июня генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о направлении в Раду представления о лишении неприкосновенности, задержании и аресте Онищенко. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий принес в Раду представления на арест Онищенко.
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В НАБУ сообщили, что Онищенко пока не вернулся в Украину. По данным пограничников, Онищенко вылетел на чартерном рейсе в направлении французского города Ницца 14 июня 2016 года в 19:54.