Минюст успокоил: переименование улиц не обязывает немедленно менять регистрацию

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины, который институт получил на свое письмо от 28 марта 2016 года об отмене административного сбора за внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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Как отмечает в письме Минюст, Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" не установлен определенный срок для внесения изменений о местонахождении юридического лица, местожительстве физического лица в связи с изменением названия (переименованием) скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов, других объектов топонимики населенных пунктов.

В этой связи говорится, что учитывая вышеизложенное, субъекты хозяйствования могут вносить изменения о названии улицы в общем порядке при внесении изменений в свои учредительные документы, связанных с изменением состава своих участников (учредителей, собственников), структуры управления и т.п.