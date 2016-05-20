Опубликована инфографика с "декоммунизированными" названиями украинских городов

Инфографика появилась на странице Украинского института национальной памяти в Facebook.

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Так, в частности, Щорс стал Сновском, Свердловск - Довжанском, Краснодон теперь называют Сорокиным, Артемовск переименовали в Бахмут, Днепропетровск - в Днепр.

По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине осталось переименовать около 10 населенных пунктов и один областной центр – Кировоград.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада переименовала город Днепропетровск в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Кроме того, в тот же день депутаты переименовали ряд городков и сел, всего 300 населенных пунктов. Решение принято на выполнение закона о декоммунизации.