Украина может подать в ЕСПЧ шестой иск против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Петренко напомнил, что Украина готовит пятый иск в ЕСПЧ, который касается незаконного запрета властями Российской Федерации Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, уже готов "драфт", и в настоящее время согласовываются соответствующие положения этого документа с юристами Меджлиса и с правозащитниками, которые сопровождают эти дела в России.

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"Кроме того, у нас накапливаются материалы по Донбассу, и ЕСПЧ принял решение в связи с тем, что большой объем материалов, делить эти дела на отдельные. Может быть и шестой иск. Потому что Меджлис - это будет точно отдельное дело. И если мы сформируем еще дополнительный пакет доказательной базы по нарушениям на территории Донбасса, то это будет еще шестой иск", - заявил Петренко.