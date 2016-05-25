Делегация ООН уехала из Украины – СБУ не допустила в вероятные места лишения свободы

В делегации Подкомитета ООН по предупреждению пыток сообщили, что приостанавливают свой визит в Украину после того, как им отказали в доступе к местам в нескольких районах страны, где, по их подозрению, сотрудники СБУ лишают людей свободы. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

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"Этот отказ в доступе является нарушением обязательств Украины как государства-участника Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Из-за этого мы не смогли посетить некоторые места, о которых мы слышали многочисленные и серьезные обвинения в задержании людей и возможном применении пыток или жестокого обращения", - отметил руководитель делегации Малкольм Эванс.

Этот визит начался 19 мая и должен был закончиться 26 мая, однако его прекратили из-за невозможности выполнить программу в полной мере. Делегация ППК должна была оценить выполнение рекомендаций, предоставленных после первого визита в 2011 году.

"Подкомитет ООН по предупреждению пыток ожидает, что Украина будет выполнять свои международные обязательства согласно Факультативному протоколу, который она ратифицировала в 2006 году. Мы также надеемся, что правительство Украины будет вступать в конструктивный диалог с нами, чтобы дать делегации возможность возобновить свой визит в ближайшем будущем и работать вместе для создания эффективных гарантий против риска применения пыток и жестокого обращения в местах несвободы", - добавил Малкольм Эванс.

Согласно Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток, делегации Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППК) должны посещать все государства, являющиеся участниками протокола, и могут осуществлять посещение любых мест несвободы без предупреждения.

"Это всего лишь второй случай, когда делегация ППК прекращает свой визит. Такое случается, если отсутствие сотрудничества со стороны государства-участника препятствует делегации исполнять обязанности, предоставленные ей мандатом протокола", - подчеркивается в сообщении.

В ООН добавляют, что членами Подкомитета по предупреждению пыток являются независимые правозащитники, которые руководствуются принципами конфиденциальности и сотрудничества.

В состав делегации ППК в Украине вошли: Малкольм Эванс (Великобритания), Мари Амос (Эстония), Джун Каридад Пагадуан Лопес (Филиппины) и Виктор Захария (Молдова).

Ранее сообщалось, что ООН получала сообщения от жертв и их родственников, которые утверждают, якобы в Украине распространена практика, в частности, лишение работниками СБУ задержанных любых контактов с семьями и доступа к адвокату.