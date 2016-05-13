Генсек Совета Европы заявил об угрозах журналистам из-за публикации "Миротворцем" личных данных

20:12, 13 мая 2016
Политика
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Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикации на веб-сайте личных данных тысяч журналистов, которые освещали события на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ягланд / euroua.com / euroua.com

Как сообщает пресс-служба СЕ, письмо Ягланд направил сегодня.

«Обнародование личных данных поставило под угрозу личную безопасность этих журналистов, и некоторые из них уже рассказали об угрозах. Эта массивная утечка персональных данных вызывает серьезные вопросы в рамках европейской Конвенции по правам человека и стандартов СЕ в сфере защиты данных», - говорится в письме.

В связи с этим Ягланд призвал Порошенко гарантировать приватность и безопасность журналистов, а также быстрое проведение расследования по факту разглашения их личных данных.

Читайте такжеСайт "Миротворец", сливший данные аккредитованных в "ДНР" журналистов, объявил о закрытии

Как сообщал УНИАН, сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой «ДНР». В этой базе данных содержалось 4068 имен.

Журналистское сообщество выразило возмущение по поводу таких действий.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту обнародования в интернете личных данных журналистов.

Сегодня, 13 мая, центр «Миротворец» заявил о закрытии своего сайта.

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