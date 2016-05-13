Заместитель Стеця оправдывается: говорит, что она против закрытия "Миротворца"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я против закрытия проекта "Миротворец". Всегда до ситуации со списком журналистов считала его полезным и эффективным для Украины", - отметила Попова.

По ее словам, единственное, что она "у них просила последние 3 дня, - убрать списки журналистов, потому что это вредит интересам Украины".

Напомним, ранее в пятницу на сайте "Миротворец" появилось сообщение о закрытии сайта из-за реакции, которую вызвала публикация на нем списка журналистов, аккредитованных боевиками "ДНР".

Авторы сайта отметили, что "непростое решение" было принято, принимая во внимание требование уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской, "а также вечно обеспокоенного и озабоченного Евросоюза, а также антиукраински настроенных журналистов Украины во главе с заместителем министра информационной политики Т.Поповой".

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