Журналисты подсчитали, во сколько Украине обходится содержание экс-президентов (видео)

Вообще в экс-президента больше привилегий среди бывших высокопоставленных чиновников, говорится в расследовании программы "Схемы".

По состоянию на сегодняшний день государство предоставляет ему 2 машины – Mercedes Benz и Volkswagen и 3 водителя. В прошлом году на транспортное обслуживание Виктора Ющенко потратили 179 тысяч гривень.

Еще 115 тысяч, кроме пенсии, в прошлом году ушло по статье пожизненного денежного содержания Ющенко. Еще 323 тысячи из бюджета 2015-го потратило государство на аппарат экс-президента Ющенко – его помощников. Также за ним закреплен повар, две горничные и два официанта. Но ими, по информации госуправления делами, последние 2 года Виктор Ющенко не пользовался.

Все подобные привилегии предоставляются благодаря указу президента Януковича от 12 марта 2010 года – "Об обеспечении, обслуживании и охране Виктора Ющенко". Этот указ рассекречен лишь полтора года назад.

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Экс-президент Леонид Кучма ведет более скромный образ жизни. За ним закреплен государственный автомобиль Mercedes Benz без водителя, содержание которого в прошлом году обошлось государству в 56 тысяч гривень.

Еще 301 тысяча гривен из госбюджета 2015 года пошла на помощников экс-президента Леонида Кравчука.

Всего в прошлом году на экс-президентов было потрачено 976 тысяч гривень.

Интересно, что несмотря на то, что в 2014 году Кабмин отменил многочисленные распоряжения о льготах для бывших чиновников, некоторые из них, несмотря на то, что уже не действуют, все равно остаются засекреченными, например – "Об обеспечении, обслуживании и охране Леонида Кучмы". До сих пор не известно, какие именно льготы и в каком объеме предоставлялись Кучме за этим распоряжением.

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам прошлого года "президентская" сумма (содержания Порошенко) более, чем в 1,5 раза превысила госрасходы на протезирование, обеспечение жильем, психологическую реабилитацию и санаторно-курортное лечение участников АТО.