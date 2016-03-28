СМИ выяснили, во сколько Украине обошлось содержание Порошенко в 2015 году (инфографика)

По итогам прошлого года "президентская" сумма более, чем в 1,5 раза превысила госрасходы на протезирование, обеспечение жильем, психологическую реабилитацию и санаторно-курортное лечение участников АТО, передает РБК-Украина.

А на сумму, которая в 2015 году была потрачена на содержание 1 кв. м госрезиденции "Пуща-Водица" и госдачи "Конча-Заспа" среднестатистический украинец мог бы купить почти 60 л молока.

В целом ГУД (Госуправделами) в 2015 году получил почти 969 млн гривень, из которых чуть меньше половины являются "президентскими" расходами. Годом ранее соответствующая статья трат составляла 287,4 млн гривень (в целом на ГУД - 904,9 млн гривен). Это незначительно, всего на 3% меньше, чем тратило Госуправделами при президенте Викторе Януковиче в 2013 году.

"Общий объем расходов на президента не сопоставим с суммами, которые выделялись на финансирование протезирования, обеспечения жильем, психологической реабилитации и санаторно-курортного лечения участников АТО. На указанные направления потрачено 286,4 млн гривень. ГУД потратил в полтора раза больше. А, например, расходы потребления в двух фронтовых областях - Донецкой и Луганской - составили 254 млн гривень", - говорится в расследовании издания.

Читайте такжеПравительство повысило Яценюку зарплату на четверть

Отмечается, что в среднем расходы на проведение одного официального мероприятия с участием президента обходятся в более 23 тыс. гривень. Только за один раз за эти деньги можно бы было профинансировать почти 22 минимальные пенсии. А таких официальных мероприятий в 2015 году Порошенко провел 332. За границу с официальным визитом президент летал 27 раз. Количество человек, принимающих в этом участие, составляет почти 450, а расходы - 740 тыс. гривень.

Кроме того, все так же украинцы продолжают оплачивать содержание госрезиденций, административных зданий, хозобъектов и прилегающую к ним территорию. Например, содержание 1 кв. м госрезиденции "Пуща-Водица" и госдачи "Конча-Заспа" в 2015 году бюджету обошлось в 710,3 гривень. Общая площадь госрезиденции и госдачи составляет 4 тыс кв. м, то есть из бюджета было выделено на эту статью расходов 2,8 млн гривен. А это более 2 тыс. минимальных зарплат в Украине.

И это всего на 600 тыс. гривен меньше, чем было освоено средств, выделенных из резервного фонда госбюджета на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Краматорске 10 февраля 2015 года, предоставление помощи пострадавшим и семьям погибших (3,4 млн гривень), отметили в РБК.