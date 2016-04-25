Полторак: 40% сотрудников аппарата минобороны провалили проверку на полиграфе

Такие выводы экспертизы министр обороны Степан Полторак сообщил в эфире 5 канала.

По его словам, проверку прошли 35 руководителей ведомства, из них около 40% "полиграф" провалили. Полторак отметил, что планирует уволить тех, кто не прошел проверку, и соответствующие решения будут поданы на следующей неделе.

"У меня другого выхода нет. Потому что люди, которые не принимают вовремя решения, люди, которые работали уже 30-40 лет и ничего не меняют в своей работе - у них, кстати, перспектива небольшая. У них вообще большие проблемы по поиску работы. Так, как была построена работа в министерстве - то так система не работает", - заявил министр.

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Министр обороны уточнил, что изменение личного состава ведомства займет 3-4 месяца.

Также Полторак заявил, что намерен сократить штаб Военно-морских сил с 500 до 300 человек. "На флоте должен быть штаб не более 300 человек", - заявил Полторак.

При этом он напомнил, что численность флота составляет около 11 тыс. лиц, а штаба ВМС - 500 человек.

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Как сообщал УНИАН, ранее Полторак заявил, что примерно две трети руководящего состава Министерства обороны Украины могут быть уволены по результатам переаттестации.

Напомним, 30 марта Полторак анонсировал в Министерстве обороны Украины переаттестацию сотрудников с использованием полиграфа и сокращение личного состава.