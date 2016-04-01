Порошенко рассчитывает на введение безвизового режима с ЕС до 30 июня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

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«Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на принятие Европейским Союзом решения относительно введения безвизового режима для граждан Украины уже во время председательства Нидерландов в Совете ЕС», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в экономической и инвестиционной сферах.

Нидерланды будут председательствовать в Совете ЕС до 30 июня 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Европейский Совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.