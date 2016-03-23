В Европе рассмотрят прогресс Украины относительно безвизового режима

Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что Европейский Совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал журналистам.

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Томбинский отметил, что в отношении либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом нужно говорить о твердых фактах.

"То, что было сделано за последнее время украинским парламентом - это исчерпывает те обязательства, которые были записаны между Украиной и Европейским Союзом. Сейчас это будет учтено в процедурах Европейского Союза", - сказал Томбинский.

"Можно только сказать, что это плохо, что все эти последние элементы этого процесса (по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации - УНИАН) были сделаны так поздно, потому что если бы они были сделаны уже в прошлом году, тогда мы были бы сегодня в другой ситуации... О датах я не буду спекулировать, потому что это сейчас в руках Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского Совета", - подчеркнул Томбинский.

При этом посол отметил, что сейчас в мире происходит много событий, из-за которых меняется повестка дня Европейского Союза. "Это нам показывает, что в политике время, это очень важный фактор", - сказал дипломат, снова отметив, что Украине лучше было бы вовремя делать необходимые шаги по визовой либерализации еще в прошлом году.

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"Но у Европейского Союза есть обязательства, что мы пойдем по пути безвизового режима. Для этого нужно подождать решения, которое ,по моему мнению, Европейский Совет, Европейский парламент будут обсуждать в первом полугодии этого года", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение о визовой либерализации с Украиной.