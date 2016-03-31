Порошенко ожидает урегулирования политического кризиса в Украине на текущей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

«По моему убеждению, последний правительственный кризис - это вызов и я считаю, что это шанс. Мы должны выйти из этого кризиса более устойчивыми к внутренним и внешним потрясениям », - заявил он.

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По его словам выход из политического кризиса, скорее всего, будет найден уже на этой неделе.

«Я настаиваю на четких принципах формирования нового правительства и коалиции в парламенте», - добавил Порошенко.

Президент подчеркнул, что программа будущего правительства должна основываться на обязательствах перед МВФ, соглашении об ассоциации с ЕС, борьбе с коррупцией и реализации Минских соглашений.

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«Таким образом, мы не сдаемся, несмотря на давление, с которым мы сталкиваемся каждый день, как на внешних, так и внутренних фронтах», - добавил президент.