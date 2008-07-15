Тимошенко успеет изменить страну, пока депутаты вернуться из отпусков

Эксперты Агентства моделирования ситуаций (АМС) считают, что провал в парламенте голосования по вопросу недоверия правительству дает премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО карт-бланш на проведение радикальных экономических реформ.

Такое мнение высказал директор АМС Виталий БАЛА в комментарии, переданном УНИАН.

«После провала отставки правительства Ю.ТИМОШЕНКО, по сути, получила своеобразный карт-бланш на проведение структурных экономических реформ в стране. Причем стратегической ошибкой будет не использовать подобного шанса», - считает В.БАЛА.

По его мнению, сейчас правительство Ю.ТИМОШЕНКО в глазах общества «является единственным легитимным источником государственной власти, и если оно не воспользуется моментом, то осенью вернется к практике информационного противостояния с оппонентами».

В.БАЛА также отметил, что во время отпуска Президента Виктора ЮЩЕНКО и народных депутатов Ю.ТИМОШЕНКО имеет возможность заложить стратегические векторы развития страны. «И, вернувшись из отпусков, народные избранники и Президент могут попросту не узнать лицо власти и не получить привычных им механизмов политической коммуникации», - считает директор АМС.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в парламенте по инициативе фракции Партии регионов на голосование был поставлен вопрос о недоверии правительству. Однако Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабмину: за принятие соответствующего постановления проголосовали 174 народных депутата (172 члена Партии регионов и 2 представителя блока НУ-НС) из 256 зарегистрированных в сессионном зале. Против – 32 народных депутата, один – воздержался, и 49 не голосовали.