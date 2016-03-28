"Самопомич" остается в оппозиции - Березюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

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"Мы, фракция "Самопомич", остаемся в парламенте. Мы в оппозиции, которая независима от олигархической системы, мы будем поддерживать вас во всем том, что развивает эту страну, и будем информировать о том, что вы делаете, что вредит этой стране”, - сказал Березюк, обращаясь к представителям других фракций.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля фракция "Объединения "Самопомич" заявила о выходе из коалиции в связи с провальным голосованием за отставку правительства.

Ранее о том, что "Самопомич" пока не участвует в переговорах по созданию новой коалиции, заявлял лидер Радикальной партии Олег Ляшко.