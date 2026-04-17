Под 1000-километровым горным хребтом обнаружили резервуар воды: он может быть самым большим в мире

Обширный подземный резервуар, погребенный в Каскадных горах Орегона, простирающихся на 1126 километров, содержащий вдвое больше воды, чем озеро Мид. Об этом пишет Daily Galaxy.

Важно, что это открытие указывает на скрытую сеть вод, циркулирующих глубоко в вулканических породах одного из самых активных горных хребтов Северной Америки.

Под суровыми склонами Каскадного хребта исследователи обнаружили, возможно, крупнейший в своем роде вулканический водоносный горизонт на планете. Этот огромный объем подземных вод, заключенный в пористых породах, бросает вызов устоявшимся представлениям о том, как вода хранится и перемещается под горным рельефом.

Отмечается, что вновь обнаруженный водоносный горизонт содержит не менее 81 кубических километров воды. Исследование, опубликованное в PNAS, показывает, что объем этого резервуара более чем в два раза превышает объем озера Мид, что делает его ярким примером естественного хранения воды в континентальном масштабе. Лейф Карлстром, учёный-геолог из Университета Орегона, отметил:

"Это озеро континентальных размеров, хранящееся в горных породах на вершинах гор, подобно большой водонапорной башне. Наличие подобных крупных вулканических водоносных горизонтов к северу от ущелья Колумбия и вблизи горы Шаста, вероятно, делает Каскадный хребет крупнейшим водоносным горизонтом такого рода в мире".

Исследователи отметили, что наличие подобных водоносных горизонтов к северу от ущелья Колумбия и вблизи горы Шаста позволяет предположить, что весь Каскадный хребет может представлять собой крупнейшее подобное образование на Земле.

Данные о тепловом режиме выявляют подземный резервуар воды

Интересно, что подземный резервуар был обнаружен не в результате бурения или прямого наблюдения. Вместо этого учёные отслеживали изменение температуры с глубиной внутри гор. В нормальных условиях более глубокие породы нагреваются из-за давления и близости к недрам Земли. Тем не менее, в нескольких зонах наблюдалась стабильная температура даже с увеличением глубины. Эта аномалия указывает на циркуляцию воды в породе, её охлаждение и оставление измеримого следа.

Гордон Грант, гидролог из Лесной службы США, сказал, что команда изначально поставила перед собой цель лучше понять эволюцию ландшафта и движение воды.

"Изначально мы хотели лучше понять, как ландшафт Каскадных гор эволюционировал с течением времени и как вода движется по нему. Но в ходе этого фундаментального исследования мы обнаружили важные вещи, которые волнуют людей: невероятный объем воды, активно хранящейся в Каскадных горах, а также взаимосвязь между движением воды и опасностями, создаваемыми вулканами", - пояснил он.

Взаимодействие воды и магмы становится взрывоопасным

Отмечается, что наличие таких больших объемов воды в этом подземном резервуаре имеет последствия, выходящие за рамки водоснабжения. Когда вода взаимодействует с магмой, она может быстро превратиться в пар, увеличивая давление под поверхностью. Грант отметил:

"Этот регион получил геологический дар, но мы только начинаем его понимать. Если у нас не будет снега или череда суровых зим без дождей, что это будет означать? Это ключевые вопросы, на которых нам сейчас приходится сосредотачиваться".

В исследовании объясняется, что этот процесс, связанный с подземным резервуаром, может влиять на тип и интенсивность вулканических извержений в Каскадных горах. Районы, где вода из этого резервуара глубоко проникает в землю, могут быть более подвержены взрывной активности из-за этого повышения давления.

