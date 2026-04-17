Украинская армия трансформируется на поле боя: ставка на технологии и инициативу, –  АР

Ключевой задачей является создание современной армии, которая станет главной гарантией безопасности страны.

Украинская армия проходит масштабную трансформацию на фоне войны с Россией, постепенно отходя от советской системы управления и внедряя более гибкие и технологичные подходы. Об этом сообщает Associated Press.

Одним из примеров этих изменений стал корпус "Хартия", созданный в начале полномасштабного вторжения бизнесменом Всеволодом Кожемяко. Изначально подразделение насчитывало около 30 добровольцев, однако со временем выросло до примерно 40 тысяч бойцов и стало одним из наиболее эффективных формирований в составе Сил обороны Украины.

Сам основатель "Хартии" подчеркивает, что ключевой задачей является создание современной армии, которая станет главной гарантией безопасности страны. Быстрое расширение "Хартии" отражает более широкий процесс изменений – в ВСУ формируется новая волна подразделений, включая Третий армейский корпус и "Азов", которые отходят от жесткой советской иерархии.

После распада СССР Украина унаследовала крупную армию, однако к 2014 году её слабые стороны – недофинансирование, коррупция и отсутствие чёткой стратегии – стали очевидны. Несмотря на реформы после 2022 года, часть проблем сохранялась: жёсткая вертикаль управления, бюрократия и культура, в которой плохие новости часто скрывались из-за страха наказания, говорится в публикации.

Новые подразделения пытаются изменить этот подход. В "Хартии", по словам военных, делают ставку на инициативу, доверие и адаптацию. Здесь внедряются элементы западной военной практики, включая процедуры планирования и анализа операций, а также активно используются технологии – дроны и наземные роботизированные системы.

Военные отмечают, что в таких подразделениях меньше формальностей и больше внимания уделяется реальным задачам. Отношения между командирами и бойцами строятся на доверии, что, по их словам, повышает эффективность в боевых условиях.

Результаты уже проявляются на поле боя. В конце 2025 года подразделения "Хартии" провели контратаку на Купянском направлении, отбросив российские силы и освободив несколько населенных пунктов. Аналитики отмечали, что операция продемонстрировала способность украинских сил проводить успешные контратаки даже в условиях затяжной войны.

При этом изменения распространяются не только на тактику, но и на организацию. Подразделения активно используют инструменты из гражданской сферы – от рекрутинга и брендинга до работы с соцсетями – чтобы привлекать новых бойцов и ресурсы.

Командование "Хартии" и Третьего армейского корпуса уже начало совместные программы подготовки, стремясь распространить свой подход на другие части армии. Однако процесс реформ сталкивается с сопротивлением внутри системы, где сохраняется влияние старых практик, говорится в публикации.

Тем не менее спрос на изменения растёт. К новым подразделениям всё чаще обращаются другие части ВСУ, заинтересованные в перенимании их опыта, что свидетельствует о постепенном сдвиге всей военной системы в сторону более современной модели.

Ранее майор в отставке Алексей Гетьман сообщил, что РФ пытается найти тактику, которая позволит ей нанести максимальный удар по нашей инфраструктуре.

Накануне ВСУ отбили часть улиц Волчанска в Харьковской области и ликвидировали большое количество пехоты врага, сообщил командир роты из состава 57-й отдельной мотопехотной бригады Олег Крыжановский.

