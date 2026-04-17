НАТО планирует останавливать танки РФ с помощью болот и лесов: эксперт разнес идею

Аналитик убежден, что в НАТО неверно интерпретировали исторические примеры.

В НАТО решили восстановить давно высохшие болота и вырубленные леса, поскольку считают, что это эффективный, недорогой и экологически полезный способ сдержать потенциальное российское вторжение. Но эта идея не так хороша, как полагают западные планировщики, пишет военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он, в частности, ссылается на недавнюю публикацию англоязычного издания Defense News, в которой были подробно изложены аргументы в пользу именно такого способа обороны.

"В то время как тактические препятствия, такие как минные поля или полевые укрепления, являются локальными и временными, восстановление дикого ландшафта в оборонных целях создает долгосрочные барьеры ландшафтного масштаба, которые диктуют геометрию поля боя еще до первого выстрела", – говорилось в публикации.

Видео дня

При этом был приведен ряд исторических примеров, когда география и ландшафт служили надежными рубежами обороны. В частности, упоминаются Припятские болота в приграничных районах Украины и Беларуси, которые немецкий Вермахт был вынужден обходить в 1941 году, и поражения российских войск в 2022 году при попытке переправиться через реку Северский Донец в Харьковской области.

К этому добавляется значительная экологическая польза и относительная дешевизна по сравнению со строительством искусственных укреплений.

Комментируя эту публикацию, Киричевский отмечает, что описанная идея выглядит замечательной только "на бумаге", тогда как на практике ее вряд ли удастся реализовать по нескольким причинам.

"Одна из них – на создание рукотворных "природных преград" для сдерживания армии РФ может просто не хватить времени, не говоря уже о том, что фактические затраты на реализацию такого проекта могут оказаться в разы выше расчетных", – пишет аналитик.

Киричевский также считает, что описанные исторические примеры были неверно интерпретированы. Он отметил, что природные преграды, хотя и повлияли на темпы ведения боевых действий, но не остановили вражеское наступление.

Россия против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, страны НАТО готовятся к потенциальному российскому нападению на восточный фланг уже в ближайшие годы. В частности, в Германии допускают, что Россия может восстановить силы и осуществить атаку даже к 2028–2029 годам, что подталкивает союзников к усилению оборонного планирования.

Также мы писали, что в НАТО до сих пор отдают приоритет традиционному вооружению, эффективность которого сегодня крайне ограничена.

