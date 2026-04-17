Диетологи рассказали, какие изменения произойдут при ежедневном употреблении костного бульона

Костный бульон превратился из традиционного продукта бабушкиной кухни в настоящий феномен в сфере здорового образа жизни, сообщает Martha Stewart.

Издание рассказывает, что костный бульон пьют из чашек, добавляют в смузи и рекламируют как средство от всего: от сияющей кожи до оздоровления кишечника.

Диетологи рассказали, какой эффект дает ежедневное употребление костного бульона:

Видео дня

1. Дополнительный запас белка

Одно из самых ощутимых преимуществ ежедневного употребления костного бульона является одновременно и наименее заметным: это белок.

"В чашке костного бульона может содержаться около 9–10 граммов белка. Это значительно больше, чем в обычном курином бульоне, который обычно содержит всего 1–2 грамма", – рассказала диетолог Джессика Кординг.

Издание объясняет, что если в вашем рационе не хватает белка, эта ежедневная чашка может изменить ситуацию. В частности, со временем можно заметить следующие изменения:

Лучшее восстановление после тренировок;

Более стабильный уровень энергии;

Более длительное чувство сытости.

Однако диетолог Эми Шапиро подчеркивает, что костный бульон лучше всего работает в качестве дополнения, а не как основной компонент рациона.

"Он не должен заменять полноценные источники белка, такие как курица, яйца или йогурт", – добавила она.

Как отмечает National Library of Medicine, белок на основе коллагена является неполноценным и менее эффективным для поддержания мышц.

2. Вы будете лучше спать

Предварительные данные свидетельствуют о том, что глицин – аминокислота, содержащаяся в костном бульоне, – может способствовать более спокойному сну.

Кординг отмечает, что хотя это не гарантированный эффект, некоторые люди действительно сообщают о том, что чувствуют себя более расслабленными или спят крепче, когда регулярно употребляют продукты, богатые глицином.

3. Ваша кожа и суставы, вероятно, не претерпят кардинальных изменений

Издание подчеркивает, что в этом плане ожидания обычно оказываются завышенными. Хотя костный бульон богат коллагеном, но организм человека использует его не так, как многие считают.

"Во время пищеварения коллаген расщепляется на аминокислоты. Он не попадает непосредственно в кожу или суставы", – отметила Шапиро.

4. Он может быть легким для желудка

Костный бульон легко усваивается, что делает его привлекательным для людей, страдающих расстройствами желудка или выздоравливающих после болезни.

Он также содержит такие соединения, как глютамин и желатин, которые могут способствовать укреплению слизистой оболочки кишечника и улучшению пищеварения.

"Существует очень мало клинических исследований, подтверждающих, что костный бульон улучшает состояние кишечника у людей", – добавила диетолог.

5. Вы можете похудеть

Костный бульон часто связывают с похудением, особенно в кругах сторонников голодания или "детокса". Однако, как отмечает издание, причина проще.

"Если кто-то худеет, употребляя костный бульон, это часто происходит потому, что он заменяет им более калорийные блюда", – пояснила Кординг.

В статье говорится, что это создает дефицит калорий, а не какой-то особый эффект сжигания жира, исходящий непосредственно от самого бульона.

В то же время издание, ссылаясь на исследования, отмечает, что ведутся дискуссии относительно содержания тяжелых металлов, таких как свинец, поскольку они могут накапливаться в костях.

Другие советы диетологов

