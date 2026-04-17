17 апреля принято заботиться о пчелах и поздравлять пожарных.

Семнадцатый день апреля будет значимым для нашей страны, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается очень ответственной и важной профессии. На планете в эту дату проводится событие, объединяющее людей с одним заболеванием. А по народным верованиям принято есть продукты пчеловодства.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

17 апреля отмечается День пожарной охраны, который по-простому также называется День пожарного. Как понятно из названия, поздравления сегодня получают все, кто причастен к тушению пожаров. Эти герои ежегодно спасают тысячи жизней, нередко при этом рискуя собственными. Их работа особенно важна во время войны, когда на месте обстрелов часто возникают возгорания.

В праздник сегодня стоит поздравить пожарных, пожелать им легкой безопасной службы, а также поблагодарить за ежедневный подвиг.

Какой сегодня праздник в мире

День борьбы с гемофилией проводится 17 апреля, чтобы улучшить осведомленность общества об этой болезни, улучшить качество жизни больных и разрушить предрассудки. Пациенты с гемофилией объединяются в этот день, чтобы рассказать о своем опыте жизни с заболеванием.

Другие достойные упоминания международные праздники сегодня - это День летучих мышей, День травника, День стихов хокку и День кофе эспрессо.

Какой сегодня праздник церковный

Следующая после Пасхи пятница имеет название Светлая пятница. В этот радостный день у христиан продолжаются торжественные службы в честь воскрешения Иисуса. Также принято святить воду и совершать крестный ход к ближайшему водоему.

В православном календаре также есть сведения о том, какой сегодня церковный праздник отмечается ежегодно. По новому стилю это день чествования мученика Симеона Персидского и святого Зосимы. В старом стиле проводятся богослужения в честь Иосифа Многоболезненного из Киево-Печерской лавры.

Какой сегодня праздник народный

Приметы погоды о сегодняшнем дне говорят следующее:

если уже расцвели одуванчики, то морозов больше не будет;

слышно кузнечиков - к потеплению;

прилетели ласточки - будет раннее лето;

если ночью похолодало, то вторая половина апреля будет прохладной и дождливой.

Очень удачным сегодня праздник считается для всех, кто разводит пчел: работы на пасеке пройдут хорошо. Ещё люди смотрели, на какое дерево садятся насекомые - это растение даст хороший урожай в текущем году. Также есть обряд для крепкого здоровья - стоит съесть натощак ложку мёда или пчелиных сот.

Что нельзя делать сегодня

Из повседневных действий под запрет в эту дату подпадают зависть, ревность, матерная ругань и сплетни. Запрещается в праздник 17 апреля обижать птиц и пчел, разрушать их места обитания. Не рекомендуется также ходить на рыбалку, ведь улов все равно будет скудным.

Вас также могут заинтересовать новости: