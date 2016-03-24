"Самопомич" пока не участвует в переговорах о новой коалиции - Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Он отметил, что переговоры будут проходить между четырьмя фракция, "поскольку пока коллеги из "Самопомочи" не готовы участвовать в формировании новой коалиции, но коллеги из "Самопомочи" сказали, что они могут голосовать за кандидатуру премьер-министра при условии учета их предложений".

Он подчеркнул, что коалиция должна формироваться исключительно конституционным способом, то есть фракциями парламента.

По его словам, были такие разговоры, что фракция "БПП" и "Народный фронт" хотят формировать коалицию только вдвоем и с участием внефракционных депутатов. Ляшко считает, что это будет неконституционный путь.