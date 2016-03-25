В МВД пока не подтверждают информацию об убийстве адвоката Грабовского

Об этом в комментарии УНИАН сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что ему об этом известно пока только из адвокатских кругов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В Ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

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"Адвокат Юрий Грабовский найден убитым. Подозреваемый в этом преступлении задержан, и мы надеемся, что все причастные к убийству нашего коллеги будут наказаны", - подчеркивается в сообщении.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.