"Амнистия и избирательный процесс": Бессмертный рассказал, о чем не удается договориться в Минске

Об этом "Украинской правде" рассказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

"Маленькой частью процесса переходной юстиции является вопрос амнистии, избирательного иммунитета, безопасности избирательного процесса. Например, амнистия невозможна без демилитаризации и демобилизации", - сказал он.

По словам Бессмертного, позиция противоположной стороны заключается в том, что армейские корпуса должны стать народной милицией.

"С чем? С танками, БТРами?" - возмутился он.

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"Есть пять условий проведения амнистии согласно международной практике. Начиная от вопроса безопасности, заканчивая финансовым обеспечением процесса, вовлечением в процесс всех участников конфликта. И здесь возникает вопрос: а Россия и российские военные?" - сказал он.

"Далее. Причиной является обмен незаконно удерживаемых заложников и начало проведения правовой процедуры. Это ключевые моменты, они все абсолютно невозможны в реализации. Они отвергают каждый пункт, не понимают, что это за процесс. И разговор не имеет смысла", - добавил Бессмертный.

"По амнистии. Хорошо, мы запускаем этот процесс по украинским участникам. А что на Донбассе делают россияне? Принцип правды и справедливости требует компенсации для людей, пострадавших от действий моторолл, козицыных и так далее. А что в этой ситуации, какую компенсацию можно получить?" - сказал он.

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Бессмертный также отметил, что оппоненты пытаются предложить применить к ним те же принципы амнистии, что и к активистам Майдана.

"Но на Майдане были вооружены люди. Они были на территории, которая контролировалась официальными властями. А здесь, на оккупированном Донбассе, вооруженные люди, которые не демобилизируются и не складывают оружие", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный рассказал, что сегодня делегаты планируют сосредоточиться на вопросах верификации безопасности, переходной юстиции и модальностей выборов, будут обсуждать приговор Надежды Савченко и запрет на въезд в РФ Ирине Геращенко.

Напомним, сегодня в ОБСЕ заявили об отсутствии прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников. Согласно соцопросу, позитивно воспринимают результаты Минских договоренностей всего 15% украинцев.