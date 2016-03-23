"Амнистия и избирательный процесс": Бессмертный рассказал, о чем не удается договориться в Минске
Вопрос переходной юстиции - амнистии, избирательного иммунитета и избирательной безопасности пока не удается согласовать на заседании политической подгруппы.
Об этом "Украинской правде" рассказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.
"Маленькой частью процесса переходной юстиции является вопрос амнистии, избирательного иммунитета, безопасности избирательного процесса. Например, амнистия невозможна без демилитаризации и демобилизации", - сказал он.
По словам Бессмертного, позиция противоположной стороны заключается в том, что армейские корпуса должны стать народной милицией.
"С чем? С танками, БТРами?" - возмутился он.
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"Есть пять условий проведения амнистии согласно международной практике. Начиная от вопроса безопасности, заканчивая финансовым обеспечением процесса, вовлечением в процесс всех участников конфликта. И здесь возникает вопрос: а Россия и российские военные?" - сказал он.
"Далее. Причиной является обмен незаконно удерживаемых заложников и начало проведения правовой процедуры. Это ключевые моменты, они все абсолютно невозможны в реализации. Они отвергают каждый пункт, не понимают, что это за процесс. И разговор не имеет смысла", - добавил Бессмертный.
"По амнистии. Хорошо, мы запускаем этот процесс по украинским участникам. А что на Донбассе делают россияне? Принцип правды и справедливости требует компенсации для людей, пострадавших от действий моторолл, козицыных и так далее. А что в этой ситуации, какую компенсацию можно получить?" - сказал он.
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Бессмертный также отметил, что оппоненты пытаются предложить применить к ним те же принципы амнистии, что и к активистам Майдана.
"Но на Майдане были вооружены люди. Они были на территории, которая контролировалась официальными властями. А здесь, на оккупированном Донбассе, вооруженные люди, которые не демобилизируются и не складывают оружие", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный рассказал, что сегодня делегаты планируют сосредоточиться на вопросах верификации безопасности, переходной юстиции и модальностей выборов, будут обсуждать приговор Надежды Савченко и запрет на въезд в РФ Ирине Геращенко.
Напомним, сегодня в ОБСЕ заявили об отсутствии прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников. Согласно соцопросу, позитивно воспринимают результаты Минских договоренностей всего 15% украинцев.