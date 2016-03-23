Бессмертный рассказал, что сегодня в Минске будет обсуждать Трехсторонняя контактная группа

Представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный рассказал, что сегодня делегаты планируют сосредоточиться на вопросах верификации безопасности, переходной юстиции и модальностей выборов, будут обсуждать приговор Надежды Савченко и запрет на въезд в РФ Ирине Геращенко. Его цитирует "Украинская правда".

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"Сегодня в повестке дня рассмотрение на совместном заседании вместе с группой по безопасности вопросов верификации безопасности. Кто должен сказать, что уровень безопасности позволяет провести там выборы или другой политический процесс, возможен ли политический процесс в нынешних условиях безопасности", - рассказал Бессмертный.

"Второй вопрос – это вопрос переходной юстиции. Есть документ, который определяет некоторые рамки и концепции. Именно переходной юстиции, потому что это нельзя назвать просто амнистией, этот термин гораздо шире. Там говорится и об иммунитете, и об амнистии и о механизмах возврата или их ограничения", - пояснил он.

Бессмертный также сообщил, что третьим вопросом будет обсуждение избирательных модальностей.

"Но все это будет рассматриваться под углом объявленного решения по Савченко и ситуации, связанной с запретом въезда в Россию Ирине Геращенко. Очевидно, что на это наложится ситуация в Брюсселе", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также Савченко присудили штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.