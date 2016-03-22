Позитивно воспринимают результаты Минских договоренностей всего 15% украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 24 февраля 2016 года.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2015 года в украинском обществе заметно изменились оценки текущих результатов Минских договоренностей.

Если в марте 2015 года положительно их оценивали 34% опрошенных, то в феврале 2016 года – всего 15,4%, тогда как доля тех, кто оценивает их негативно, возросла с 22,2% до 34,8%.

В рамках исследования был опрошен 2021 респондент возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.