В ОБСЕ заявили об отсутствии прогресса в Минске в вопросе освобождения заложников

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик подчеркивает, что прогресса на переговорах в Минске в вопросе освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц нет, стороны намерены разработать "дорожную карту" по этой проблеме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам уделила особое внимание проблеме освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. К сожалению, консенсус по этому вопросу не был достигнут. С целью ускорения процесса освобождения стороны согласились разработать своего рода "дорожную карту" по освобождению и передаче удерживаемых лиц", - подчеркнул Сайдик.