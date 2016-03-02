"Сценарий уже известен": Визовый режим Украины с ЕС будет отменен не позднее начала 2017 года - посол Польши
Практическая отмена визового режима Украины и Европейского Союза состоится не позднее начала 2017 года.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в комментарии журналистам в Харькове высказал посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин.
“Я убежден, что в 2016 году мы услышим окончательное положительное решение. А сколько будет происходить введение решения в жизнь уже практически, сказать трудно. Но я надеюсь, что в 2016 году мы услышим решение и не позднее начала 2017 года будем практически это реализовывать”, - сказал Литвин.
По его словам, сейчас “сценарий уже известен» и нет необходимости ожидать новых препятствий.
“Мы в Польше всегда подчеркиваем, что нам нужна открытая граница и нужно ввести безвизовый режим с Украиной. Мы знаем очень хорошо, что здесь никаких угроз нет, и это с пользой для обеих сторон - и для европейской, и для украинской”, - подчеркнул посол.
При этом он отметил, что отмена коснется только туристических шенгенских виз.
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“А все остальные визы, связанные с разрешением работать, с культурным или деловым обменом, остаются”, - отметил Литвин.
Посол отметил, что в то же время режим получения украинцами национальных польских виз уже максимально либерализован.
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“Все, что касается национальных виз, то здесь упрощено так, что трудно найти возможность дальше что-то упрощать. Напомню, что эти визы бесплатные”, - сказал посол.
Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата Владимира Арьева, Нидерланды выступают за перенесение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.