У Порошенко заявили, что Нидерланды требуют перенести рассмотрение безвизового режима для Украины
Королевство Нидерланды выступает за перенос рассмотрения вопроса о введении безвизового режима с Украиной после референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, запланированного на 6 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко" со ссылкой на заявление народного депутата Владимира Арьева.
"Относительно безвизового режима: никакого отказа нет. Голландия требует перенести вопрос на дату после референдума 6 апреля, который запланирован в стране. За это время мы должны доработать в Верховной Раде электронные декларации и запустить НАЗК, но это технические вопросы. Только что еврочиновница Хельга Шмид заявила, что вскоре все произойдет. Такие заявления не бывают несогласованными", - сказал Арьев.
По его словам, Грузия давно требовала разделить ее и Украину в этом вопросе.
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"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который пройдет в Нидерландах 6 апреля", - написал журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк.