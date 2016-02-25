Эксперты назвали 20 претендентов на кресла в правительстве технократов
Более 600 представителей бизнеса и экспертного сообщества определили 20 украинских топ-менеджеров, из которых могло бы состоять правительство технократов.
Украинские HR-специалисты Talent Advisors и эксперты составили список из 87 человек, которые могли бы претендовать на место в украинском правительстве технократов. После этого 658 респондентов выбирали по 20 человек, которые, по их мнению, могли бы войти в такой Кабмин.
Читайте такжеСадовый о провальном голосовании за отставку Яценюка: "это был сговор"
Топ-20 кандидатов опубликовал в свежем номере журнал "Новое время". Приводим в порядке спадания количества набранных голосов.
Действующий министр инфраструктуры, а до этого гендиректор группы Континиум и глава инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Андрей Пивоварский
Министр финансов, а также основатель до 2014 года глава Horizon Capital Advisors Наталья Яресько.
Замминистра инфраструктуры Владимир Омелян.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Управляющий партнер E&Y Украина экономист Алексей Кредисов.
Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" и основатель инвестиционной компании AYA Capital Юрий Витренко.
Бывший замминистра обороны по экономическим вопросам Украины Юрий Гусев.
Министр аграрной политики и продовольствия с 2014 года Алексей Павленко.
Директор Департамента инноваций и интеллектуальной собственности МЭРТ Елена Минич.
Глава представительства международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.
Бывший замминистра экономического развития, а до этого – управляющий партнер инвестфонда Icon Private Equity Максим Нефедов.
Первый замглавы Администрации президента, а ранее гендиректор Microsoft Украина Дмитрий Шимкив.
Президент Гарвардского клуба Украины и член Нацсовета реформ при президенте Украины Даниил Пасько.
Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Замглавы НБУ, а до этого – член правления Uni Credit Bank Владислав Рашкован.
Советник министра инфраструктуры Владимир Шульмейтер.
Президент компании "Киевстар" Петр Чернышев.
Соучредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарна.
Глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук.
Управляющий партнер компании Deloitte Андрей Булах.
Как известно, 16 февраля президент Петр Порошенко выступил с обращением, в котором призвал генпрокурора Шокина и премьера Арсения Яценюка уйти в отставку. Также Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.
Но в тот же день Рада провалила голосование за отставку Кабмина.
Согласно закону о правительстве, резолюция о недоверии считается принятой, если за нее проголосовали не менее 226 депутатов. Если она поддержана, правительство уходит. Если достаточного количества голосов на находится, этот вопрос нельзя поднимать до конца текущей сессии.