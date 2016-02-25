Эксперты назвали 20 претендентов на кресла в правительстве технократов

10:26, 25 февраля 2016
Политика
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Более 600 представителей бизнеса и экспертного сообщества определили 20 украинских топ-менеджеров, из которых могло бы состоять правительство технократов.

Фото УНИАН

Украинские HR-специалисты Talent Advisors и эксперты составили список из 87 человек, которые могли бы претендовать на место в украинском правительстве технократов. После этого 658 респондентов выбирали по 20 человек, которые, по их мнению, могли бы войти в такой Кабмин.

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Топ-20 кандидатов опубликовал в свежем номере журнал "Новое время". Приводим в порядке спадания количества набранных голосов.

Действующий министр инфраструктуры, а до этого гендиректор группы Континиум и глава инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Андрей Пивоварский

Министр финансов, а также основатель до 2014 года глава Horizon Capital Advisors Наталья Яресько.

Замминистра инфраструктуры Владимир Омелян.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Управляющий партнер E&Y Украина экономист Алексей Кредисов.

Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" и основатель инвестиционной компании AYA Capital Юрий Витренко.

Бывший замминистра обороны по экономическим вопросам Украины Юрий Гусев.

Министр аграрной политики и продовольствия с 2014 года Алексей Павленко.

Директор Департамента инноваций и интеллектуальной собственности МЭРТ Елена Минич.

Глава представительства международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.

Бывший замминистра экономического развития, а до этого – управляющий партнер инвестфонда Icon Private Equity Максим Нефедов.

Первый замглавы Администрации президента, а ранее гендиректор Microsoft Украина Дмитрий Шимкив.

Президент Гарвардского клуба Украины и член Нацсовета реформ при президенте Украины Даниил Пасько.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Замглавы НБУ, а до этого – член правления Uni Credit Bank Владислав Рашкован.

Советник министра инфраструктуры Владимир Шульмейтер.

Президент компании "Киевстар" Петр Чернышев.

Соучредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарна.

Глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук.

Управляющий партнер компании Deloitte Андрей Булах.

Как известно, 16 февраля президент Петр Порошенко выступил с обращением, в котором призвал генпрокурора Шокина и премьера Арсения Яценюка уйти в отставку. Также Порошенко заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.

Но в тот же день Рада провалила голосование за отставку Кабмина.

Согласно закону о правительстве, резолюция о недоверии считается принятой, если за нее проголосовали не менее 226 депутатов. Если она поддержана, правительство уходит. Если достаточного количества голосов на находится, этот вопрос нельзя поднимать до конца текущей сессии.

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