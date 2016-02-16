Рада провалила отставку Яценюка

Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и отказалась отправить Арсения Яценюка в отставку.

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Резолюцию о недоверии поддержали 194 народных депутата.

Не голосовала в полном составе фракция “Народный фронт” и группа “Видродження”. Из фракции БПП “за” проголосовали 97 народных депутатов из “Оппозиционного блока” - 8, фракции “Самопомич” - 25, “Радикальной партии” - 15, “Батькивщина” - 15, группа “Воля народа” - 6, из внефракционных - 28.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко выступил с обращением, в котором призвал генпрокурора Шокина и премьера Арсения Яценюка уйти в отставку.

О том, что Виктор Шокин уже написал заявление об отставке, сообщил нардеп Мустафа Найем, а также источники в ГПУ. Официально Генпрокуратура пока ее не подтверждает.

Также Порошенко сегодня заявил о необходимости полной перезагрузки правительства.

"Теперь уже очевидно есть запрос на полную перезагрузку правительства. Пока что у премьер-министра сохраняется возможность выбрать,каким способом лучше дать пространство для реализации этого запроса", - отметил президент.

При этом он подчеркнул: "Момент для частичного обновления Кабинета министров упущен. О нем слишком долго говорили, и в результате - заболтали. Тотальное переформатирование Кабинета министров должно происходить на основе действующей коалиции в составе "Солидарности", "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".

Согласно закону о правительстве, резолюция о недоверии считается принятой, если за нее проголосовали не менее 226 депутатов. Если она будет поддержана, правительство уйдет в отставку. Если достаточного количества голосов на наберется, этот вопрос нельзя будет поднимать до конца текущей сессии.