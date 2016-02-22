В ГПУ нашли непрямые доказательства того, что команду на разгон Майдана отдал Янукович
Исходя из ряда непрямых доказательств, решение о разгоне активистов Майдана принималось бывшим президентом Януковичем.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Он отметил, что непрямые доказательства - это телефония, встречи, перемещения.
При этом Горбатюк рассказал, что очень сложно делать категорические выводы без допроса лиц из окружения бывшего президента.
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Что касается тех, кто давал приказ стрелять, начальник управления спецрасследований ГПУ отметил, что сейчас сообщено о подозрении командиру полка Кусюку, начальнику киевской милиции Мазану, заместителю по общественной безопасности Федчуку, а также министру Захарченко.
Ранее Горбатюк заявлял, что в феврале 2014 года тогдашняя власть не предпринимала никаких шагов для мирного урегулирования ситуации и разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства.