В феврале 2014 года тогдашняя власть разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

«В конце февраля 2014 года властные органы, правоохранительные органы не только не предпринимали шагов по мирному урегулированию, а разработали план относительно того, чтобы прекратить протестные акции. При этом этот план не исключал совершение любых преступлений, в том числе и применения максимального насилия и убийств», - заявил он.

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По результатам следствия установлено, что события как утром 18 февраля по «мирному наступлению», так и события, которые происходили по штурму Майдана вечером, связаны между собой единым планом.

«Представители власти разработали следующий план: для противодействия этим протестным акциям привлекли большое количество правоохранителей и согласовали их совместную деятельность с «титушками», которых также вооружили. Они совместно должны были совершать насильственные действия в отношении протестующих. При этом в преступный способ представителям правоохранительных органов, в частности «Беркута» и внутренним войскам, были розданы охотничьи патроны, которые категорически запрещены к использованию у правоохранительных органов», - добавил Горбатюк.

По его словам, правоохранители должны были спровоцировать протестующих на действия, чтобы те были вынуждены защищать свою жизнь и здоровье.

«Это станет основанием для объявления следующей «антитеррористической операции», которая после этого будет проведена и по результатам которой должны быть окончательно разогнаны акции протеста, которые находились на Майдане», - отметил Горбатюк.