В феврале 2014 года тогдашняя власть разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства - ГПУ
В феврале 2014 года тогдашняя власть не предпринимала никаких шагов для мирного урегулирования ситуации и разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.
«В конце февраля 2014 года властные органы, правоохранительные органы не только не предпринимали шагов по мирному урегулированию, а разработали план относительно того, чтобы прекратить протестные акции. При этом этот план не исключал совершение любых преступлений, в том числе и применения максимального насилия и убийств», - заявил он.
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По результатам следствия установлено, что события как утром 18 февраля по «мирному наступлению», так и события, которые происходили по штурму Майдана вечером, связаны между собой единым планом.
«Представители власти разработали следующий план: для противодействия этим протестным акциям привлекли большое количество правоохранителей и согласовали их совместную деятельность с «титушками», которых также вооружили. Они совместно должны были совершать насильственные действия в отношении протестующих. При этом в преступный способ представителям правоохранительных органов, в частности «Беркута» и внутренним войскам, были розданы охотничьи патроны, которые категорически запрещены к использованию у правоохранительных органов», - добавил Горбатюк.
По его словам, правоохранители должны были спровоцировать протестующих на действия, чтобы те были вынуждены защищать свою жизнь и здоровье.
«Это станет основанием для объявления следующей «антитеррористической операции», которая после этого будет проведена и по результатам которой должны быть окончательно разогнаны акции протеста, которые находились на Майдане», - отметил Горбатюк.