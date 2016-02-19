Нардепы не рассмотрели сегодня ни одного законопроекта и разошлись до 15 марта

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

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С 29 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями, а с 9 по 12 марта они снова будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

На сегодняшнем заседании парламента не был рассмотрен ни один законопроект и не принято ни одного решения, поскольку в сессионном зале было небольшое количество народных депутатов, хотя утром на табло высветилось, что зарегистрировались 311 народных депутатов.