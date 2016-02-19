Нардепы не рассмотрели сегодня ни одного законопроекта и разошлись до 15 марта
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто, следующее состоится 15 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
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С 29 по 4 марта народные депутаты будут работать с избирателями, а с 9 по 12 марта они снова будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
На сегодняшнем заседании парламента не был рассмотрен ни один законопроект и не принято ни одного решения, поскольку в сессионном зале было небольшое количество народных депутатов, хотя утром на табло высветилось, что зарегистрировались 311 народных депутатов.