Рада не может рассмотреть "безвизовые" законопроекты из-за нехватки голосов
10:43, 18 февраля 2016Политика
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Верховная Рада Украины не может приступить к рассмотрению "безвизовых законопроектов", поскольку нет необходимого количества голосов для их поддержки.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, парламенту пришлось несколько раз голосовать за включение в повестку дня законопроектов, касающихся государственного пенсионного страхования, изменения в законодательство по призыву граждан на срочную службу.
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Было проведено четыре голосования, и только последнее было результативное - 241 голос.
В зале отсутствуют депутаты из фракций "Самопомочи" и "Батькивщины". Также не голосует фракция "Оппозиционный блок".
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