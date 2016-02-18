Рада не может рассмотреть "безвизовые" законопроекты из-за нехватки голосов

Как передает корреспондент УНИАН, парламенту пришлось несколько раз голосовать за включение в повестку дня законопроектов, касающихся государственного пенсионного страхования, изменения в законодательство по призыву граждан на срочную службу.

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Было проведено четыре голосования, и только последнее было результативное - 241 голос.

В зале отсутствуют депутаты из фракций "Самопомочи" и "Батькивщины". Также не голосует фракция "Оппозиционный блок".