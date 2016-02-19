Запорожский горсовет признал Россию страной-агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, за решение о признании Российской Федерации страной-агрессором, и о поддержке обращения Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту и ряду других международных инстанций о признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями сегодня единогласно проголосовали 58 принимающих участие в заседании сессии депутатов.

В принятом депутатами горсовета заявлении также высказывается требование к РФ «обеспечить неукоснительное выполнение Минских соглашений. Вывести военных с территории Донецкой и Луганской областей, прекратить вооруженную поддержку террористов-боевиков».

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Справка УНИАН. 27 января 2015 г. Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, в частности, Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором. Данное решение поддержали большинство местных советов.