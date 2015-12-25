Запорожский горсовет не захотел признавать Россию агрессором

Депутаты отказались обсуждать данный вопрос, передает местный сайт ZаБор.

Предложение о том, чтобы горсвет проголосовал за то, что Россия является агрессором, а "ДНР" и "ЛНР" – террористы, внесла партия УКРОП.

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"За внесение этого вопроса на проголосовало 29 человек, а воздержались – 31. В итоге в повестку дня предложение не включли", - говорится в сообщении.

"Это все, что нужно знать об органах власти и местного самоуправления в нашей прифронтовой области", - написал депутат Запорожского облсовета от партии УКРОП Ярослав Гришин.

На сессии городского совета депутат фракции УКРОП атошник Олег Коломоец внес проект решения о признании страной - агресс... Опубликовано Yaroslav Gryshyn 25 декабря 2015 г.

Мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил о том, что решение стоит доработать и вынести его на второй сессии.