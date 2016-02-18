Швеция и Литва заверили, что ситуация в Сирии не снимет вопрос оккупации Крыма с повестки дня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Через несколько недель будет два года с того времени, как Россия аннексировала Крым. Сегодня взгляд мирового сообщества направлен на кризис в Сирии и другие части мира. Но неважно, насколько весомыми являются другие кризисы - они не должны служить основным оправданием того, чтобы забыть о Крыме", - заявил Хултквист.

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Он назвал недопустимым, "когда сильный сосед использует военную силу, ложь и дезинформацию для изменения границ в Европе в XXI веке".

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Такую же позицию высказал и министр охраны края Литвы Олекас. "Литва также не признает незаконную аннексию Крыма", - сказал он.

По словам Олекаса, визит в Украину является демонстрацией не только политической, но и практической поддержки со стороны международного сообщества в отстаивании свободы, независимости и территориальной целостности перед Россией.