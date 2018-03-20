Российский оппозиционер Илья Яшин: "Со стороны россиян, которые воевали на Донбассе, Путин может получить очень агрессивную оппозицию"

В России одним из первых о вторжении в Украину открыто заявил лидер партии ПАРНАС Борис Немцов. Он готовил доклад «Путин. Война», с конкретными фактами и фамилиями российских кадровых военных, погибших в ходе операции по захвату Донбасса. За смелые заявления и критику президента России Немцов был застрелен прямо у стен Кремля почти год назад. Сбор доказательств нападения РФ на Украину, как собственно и сам доклад, завершили его соратники. С одним из них – Ильей Яшиным - и поговорил УНИАН.

В интервью российский оппозиционер рассказал об установлении полного контроля Кремля над оккупированным Донбассом, и о том, сколько российских жизней стоит каждый метр украинской земли. По его словам, в новом докладе «Угроза национальной безопасности», который будет представлен в Москве 23 февраля, можно будет увидеть дополнительные факты участия армии Кадырова в боях против украинских военных.

Яшин также пояснил, почему его партия ПАРНАС, для которой Крым вовсе не «наш», все-таки будет принимать участие в выборах в Госдуму РФ на захваченном полуострове.

Илья Валерьевич, первый вопрос - самый сложный для российской оппозиции – сейчас начинается подготовка к выборам в Госдуму, и ПАРНАС намерен принимать участие в этой кампании, в том числе, в оккупированном Крыму. Получается, что вы противники Путина, но «Крым наш»?

Относительно участия в выборах, здесь есть некая подмена понятий. Мы обязаны, в соответствии с действующим законодательством, сформировать региональные группы на всей территории РФ, в том виде, в каком ее представляет нынешний российский закон. Поэтому мы обязаны сформировать территориальную группу и в Крыму, иначе мы вообще не сможем принять участие в выборах. При этом у нас абсолютно внятная позиция: мы считаем Крым незаконно присоединенной к России территорией, мы считаем, что Путин нарушил все международные обязательства, которые взяла на себя наша страна. Мы считаем, что эту проблему нужно решать.

Но, чтобы принимать участие в выборах и бороться за власть, мы обязаны соответствовать российскому закону. Это используется для атаки для нас, но это никак не меняет нашу позицию. Мы как считали присоединение Крыма незаконным, так и считаем.

Не боитесь потерять избирателя, ведь большинству россиян краденный украинский полуостров греет сердце?

Разумеется, когда поднимается проблема Крыма, и мы говорим вещи, которые отличаются от государственной пропаганды, мы становимся уязвимыми для критики в России. Крым, в значительной степени, является объединяющей темой для большинства российских избирателей. Тем не менее, наша позиция обуславливается не только подстраиванием под конъюнктуру, но еще какими-то принципиальными вопросами. Мы настаиваем, что присоединение Крыма незаконно, несмотря на все электоральные издержки.

Прошел год после подписания вторых Минских соглашений. Каким образом, по вашему мнению, можно реально урегулировать конфликт на Донбассе?

Российская власть пытается превратить Донбасс во что-то типа Приднестровья, в замороженный конфликт, который никак не разрешается. Минские соглашения не работают, они были сформулированы таким образом, что никогда не смогут вступить в силу. Видимо, это понимали все договаривающиеся стороны.

Радует, что прекратились активные боевые действия. Но то, что проблема не разрешена, а неподконтрольная Украине часть Донбасса будет оставаться горячей точкой и камнем преткновения в отношениях между Россией и Украиной, совершенно очевидно. Проблема в том, что Путин совершенно не заинтересован в том, чтобы разрешить ситуацию. Для Путина очень удобно сохранять рычаг давления на украинские власти и Евросоюз.

Насколько накладно содержать оккупированный Донбасс, если учесть, что в этих частях Донецкой и Луганской областей в разы больше жителей, чем в Приднестровье?

У российской власти, Кремля, Путина, нет стратегического планирования. Они не мыслят категориями 10, 15, 30 лет. Они рассчитывают на ближайшие, максимум, два года, до следующих выборов.

Для Путина главная задача – пережить, пересидеть, перетерпеть парламентские выборы в этом году и президентские в 2018 году. Расчет делается на ближайшую перспективу. А что там будет с Донбассом, как мы будем кормить Донбасс и выполнять наши социальные обязательства, пополнять бюджет после 2018 года – никого не волнует. Ни правительство, ни президента. Может быть, цены на нефть вырастут, может быть, найдем клад, может быть, возьмем кредит у Китая. Пока об этом никто не думает. Главное – сохранить власть после выборов.

Как вы относитесь к гражданам России, которые поехали бороться с «бандеровцами» и «фашистами», а реально стали на Донбассе убийцами украинцев и мародерами?

На Донбассе воевали разные люди. С некоторыми из них я общался, когда презентовал в разных городах России доклад «Путин. Война». Многие ветераны боевых действий на Донбассе приходили для того, чтобы высказать мне свое возмущение и негодование по поводу нашей деятельности. У меня сложилось впечатление, что некоторые действительно являются убежденными империалистами – они ехали с оружием в руках на Донбасс, потому что верили, что борются за восстановление империи. Сейчас среди них много разочаровавшихся.

Те, кто якобы проливал кровь во имя великой империи, чувствуют себя обманутыми: они не понимают, почему Путин не пошел до Киева. Люди осознали, что стали разменной монетой в большой глобальной игре между российской властью и Западом. Это ощущение, что их использовали, ощущение того, что их смерть – лишь дополнительный аргумент Путина на переговорах с США, – не добавляет им оптимизма.

Со стороны россиян, которые воевали на Донбассе, Путин может получить очень агрессивную оппозицию. Она еще не оформилась и очень рыхлая, но факт, что среди ветеранов боевых действий на Донбассе очень много недовольных, очевиден. Посмотрите на Гиркина и его окружение…

Кто сейчас остался на Донбассе, сколько там российских кадровых военных и российских наемников?

У меня есть информация, что военный и административный контроль осуществляют российские военные. Там достаточно много российских офицеров, включая генералов, значительное количество российских наемников и сотрудников российских спецслужб. Все, что мы сейчас наблюдаем на Донбассе: зачистки, убийства неподконтрольных военизированных группировок – это как раз установление полного контроля Кремля. Фактически, речь о том, что эта территория – так называемые ДНР и ЛНР – с помощью административных и военных механизмом напрямую управляется из Москвы.

15 мая прошлого года вы презентовали доклад о российском вторжении в Украину «Путин. Война». У вас появились какие-то новые данные? Возможно вам удалось выяснить, сколько граждан России осталось лежать в украинских черноземах?

Конкретной цифры у меня нет. Эти данные охраняются как государственная тайна, поэтому очень разобщены. Чтобы их собрать, нужно обработать огромное количество информации, большинство из которой закрыто.

Тем не менее, мы понимаем, что речь идет о тысячах людей, которые погибли в боях. Мы понимаем, что российская армия непосредственно участвовала в боевых действиях на Донбассе, а не только наемники. Это доказанный факт.

Российские генералы и офицеры осуществляли оперативное управление боевыми действиями. Координировал все сам Путин, а по ряду операций он осуществлял личное командование. В конце концов, людям, которые принимали ключевые решения в Минобороны и российском правительстве, придется отвечать за эту необъявленную войну. Погибло огромное количество людей, в том числе, мирных граждан Украины и России, а в трагедии с «Боингом» – и граждане других стран.

Насколько критичны для России западные санкции, введенные после российского вторжения в Украину?

Российская экономика очень уязвима и совершенно не соответствует тем имперским амбициям, которые демонстрирует Путин. Мы зависим от западных рынков, цены на нефть… Наша экономика практически ничего не производит и сложно назвать ее современной. Путин несколько переоценивает свои силы и напоминает такого игрока в покер, у которого несколько засаленных шестерок, но он ведет себя, как будто у него – полный расклад. Если санкции сохранятся, если цены на нефть останутся на уровне 30-35 долларов, то наши резервы кончатся в этом или следующем году. Не будет возможности выполнять социальные обязательства, тогда многие люди начнут совсем иначе воспринимать происходившие в последнее время события.

Очень легко кричать «Крым наш», когда получаешь зарплату и пенсию. Этого Путин не понимает – что имперский псевдопатриотизм на бутерброд не намажешь. А когда наступит час «Х», люди будут думать не о геополитике, а о том, чем кормить детей и платить за ЖКХ.

Почему на Михаила Касьянова начались активные нападки со стороны российских СМИ и руководства Чечни?

ПАРНАС – единственная по-настоящему оппозиционная партия, которая будет участвовать в выборах. Касьянов будет лидером списка, поэтому он является мишенью для пропаганды и кремлевских боевиков. Он лицо партии, и главная задача – дискредитировать его всеми доступными способами, убедить людей, что за этого человека нельзя голосовать. На Касьянова льют помои, чтобы он тихо сидел в своем кабинете и не вел никакой политической деятельности. Выборы в такой огромной стране как Россия – это обязательные поездки по регионам, массовые встречи с избирателями, особенно, в условиях информационной пропаганды. Организована целая компания преследования Касьянова, включая физическое нападение, чтобы он никуда не ездил. Все делается для запугивания лидеров оппозиции и наших сторонников.

А представители Чечни, атакуя Касьянова, не запугают, заодно, и остальных граждан России? Ведь войны с чеченцами еще свежи в памяти людей?

Тут воспоминания не только о войне. Чеченские боевики расправились с Борисом Немцовым. Власть явно использует Кадырова и его окружение как неких опричников, которые могут убить или расправится с кем угодно. Им можно дать команду «фас», и они все сравняют с землей. Это не нравится огромному количеству россиян.

Мне кажется, Кремль допускает очень большую ошибку. Сам факт противостояния Кадырова с оппозицией мобилизует в пользу оппозиции значительное число людей, которые раньше к нам относились скептически, при этом они считают Кадырова врагом. Когда Кадыров называет врагами нас, эти люди начинают нас поддерживать.

Как изменился рейтинг Путина за последнее время? После захвата Крыма он поднялся до небес. А сейчас какие настроения в российском обществе?

Общественном мнение в России устроено таким образом, что люди не видят альтернативы Путину. Даже те, кто критически относятся к нему, задаются вопросом: если не Путин, то кто? На протяжении этих 16 лет власть каленым железом выжигала политическое пространство вокруг Путина, создавая иллюзию безальтернативности. Это работало на протяжении многих лет, но я не уверен, что это может работать всегда.

Объективно, Путин у власти уже много лет, возникает психологическая усталость, президент все более ассоциируется со своими друзьями олигархами и коррупцией. Если бы не эта украинская авантюра, которая для него может закончиться плачевно, то неизвестно, каким был бы рейтинг. Если бы держались тенденции 2011-2012 годов, его бы воспринимали как лидера группировки «Жуликов и воров». Сейчас, для определенного количества россиян, которым присущ постимперский синдром, Путин стал национальным лидером. Но когда зарплату станут выдавать продуктами, эти настроения будут меняться.

Могут уже сейчас обсуждаться кандидатуры преемников президента?

Не думаю, что Путин рассматривает варианты с преемниками, он рассчитывает на то, что он будет находится у власти еще долго. А если говорить об альтернативе, то в России живет 146 млн человек. Говорить о том, что один единственный человек достоин занимать руководящий пост – это оголтелая русофобия. Чтобы была альтернатива, нужно сконструировать минимальный базовый институт честных выборов. Чтобы людей, которые хотят в них учувствовать, не сажали в тюрьмы, не убивали, не выгоняли из страны. Чтобы они могли выходить к избирателям и рассказывать о своей программе, набираться политического опыта и приводить внятные политические дебаты. За 16 лет Путин ни разу не принял участие в политических дебатах. Много таких руководителей государств в мире? Ладно, не хочешь дебатировать с Навальным или Касьяновым, но проведи хотя бы дебаты со своими карманными оппозиционерами: Зюгановым, Мироновым…

Путин ведет себя как слабый лидер, который боится проиграть. Именно поэтому он создает иллюзию без альтернативности.

Какие группы российского общества больше всего пострадали от падения рубля из-за падения цен на нефть?

Правительство, в первую очередь, защищает интерес крупного бизнеса, субсидии направляются в госкорпорации и госбанки. Обычные люди – бюджетники, пенсионеры, валютные заемщики - страдают больше всего. Уровень доходов резко упал. Яркий пример – «Уралвагонзавод», который в период массовых протестов 2011-2012 годов стал символом противостояния с демократической оппозицией, когда проводил митинги в поддержку правительства. Лидеры рабочих коллективов кричали о готовности приехать в Москву – физически разгонять оппозицию. В итоге, уже 5 тысяч человек из 30 тысяч сотрудников предприятия попали под сокращение. Теперь те люди, которые хотели разгонять протестные демонстрации, сами выходят на митинги с требованиями защитить их социальные права.

Последний вопрос: в Украине очень любят размышлять не только о своем будущем, но и будущем России. По вашему мнению, нынешняя агрессивная политика Кремля и игнорирование внутренних проблем могут грозить распадом России?

Я патриот России и все делаю для защиты национальных интересов моей страны. Надеюсь, что такой трагедии как развал России все-таки не случится, хотя Путин делает много для того, чтобы Россия развалилась.

Единственное, по сути, что собирает российские регионы вокруг центра, – это цены на нефть. Но, как мы видим, нефтяной магнит уже не такой сильный. Путин заложил бомбу замедленного действия: политика на Кавказе, уничтожение самоуправления в регионах, ручной режим управления из Москвы всеми субъектами, невозможность решать проблемы ничем, кроме руки президента – все это ведет не к централизации власти, а к дезорганизации России.

Любой политический кризис создает риски для развала России, но я считаю, что историческая миссия демократической оппозиции – сохранить Россию и сделать ее нормальным цивилизованным современным государством.

Роман Цимбалюк, Москва