Налоговый комитет ВР признал работу Кабмина неудовлетворительной

Об этом сообщила в ходе обсуждения отчета правительства в парламенте председатель комитета Нина Южанина (фракция «Блок Петра Порошенко»).

«Депутаты-члены комитета предложили оценить работу в части формирования и реализации налоговой и таможенной политики правительства как неудовлетворительную», - сказала Южанина.

Она напомнила, что ее комитет дважды назначал рассмотрение отчетов Министерства финансов и Государственной фискальной службы, но оба раза заседание не состоялось из-за невозможности участия представителей исполнительной власти.

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Депутат также отметила, что среди законопроектов, поступивших в прошлом году в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, только 10% были правительственными.

Также члены комитета признали, что большинство поданных правительством законопроектов были неудовлетворительного качества. «Об этом свидетельствуют такие факты: из 13 законопроектов, которые были приняты Верховной Радой, 10 законопроектов существенно доработаны в комитете», - пояснила Южанина.

Также депутат отметила, что в правительстве долгое время не было системной позиции по изменению налогового законодательства. Поэтому новый Налоговый кодекс в правительственной редакции не был воспринят обществом.

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Также Южанина сообщила, что Кабинет министров провалил реформирование Государственной фискальной службы. «Это только декларирование реформирования Государственной фискальной службы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 декабря 2015 года приняла изменения в Налоговый кодекс, являющиеся компромиссом между предложениями правительства и парламента относительно налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Также в парламенте рассматривали альтернативный, либеральный вариант налоговой реформы, разработанный членами налогового комитета и общественными экспертами. В парламенте долгое время не находили компромисса относительно того, какой законопроект принимать.

Проголосовать за изменения в Налоговый кодекс в правительственном варианте призвали послы стран «Большой семерки», Северной Европы и стран Балтии, а также глава Минфина США.

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