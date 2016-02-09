В заседании суда по рассмотрению жалоб на содержание Корбана под стражей объявлен перерыв до 10 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, в завершение сегодняшнего заседания суд допросил еще двух свидетелей: врачей «скорой помощи», которые забирали Корбана из Института Амосова в Днепровский райсуд Киева, врача, которого вызвали в суд для оказания медицинской помощи Корбану в ходе судебного заседания.

В частности, врач, который доставлял Корбана в суд из Института Амосова, заявил, что из медучреждения лидера «УКРОПа» забирали в состоянии средней тяжести.

Он также выразил убеждение, что Корбан имел ясное сознание во время его доставки в суд.

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В то же время, отвечая на вопрос адвокатов о проведенном Корбану в Институте Амосова стентировании, врач сказал, что это является малоинвазивной хирургической операцией.

Кроме того, как сообщила адвокат Корбана журналистам после судебного заседания, завтра в 14.00 в Печерском райсуде Киеве будет слушаться еще одно дело по обращению защиты Корбана о его освобождении из-под стражи в порядке ст. 206 Уголовного процессуального кодекса (Основания и порядок приостановления следствия).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалоб защитников Корбана на его содержание под стражей в течение шести часов допросили только двоих свидетелей – сотрудников Института Амосова.

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Также сегодня один из адвокатов Корбана Алексей Шевчук заявил, что прокуратура приобщила к материалам уголовного производства против лидера «УКРОПа» кардиограмму другого человека.

“Коллегия судей (Апелляционного суда Киева) в очередной раз выяснила, что прокуратура подложила к материалам дела по Корбану кардиограмму другого человека, человека 1988 года рождения, и выдала ее за кардиограмму Корбана. Очевидно, что имеет место служебный подлог и уголовное преступление со стороны прокуроров, участвующих в судебном заседании”, - заявил Шевчук.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.