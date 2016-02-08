Джемилев: сохранение санкций против России приведет к ее распаду

Такое мнение высказал народный депутат, представитель президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Экономические санкции, наложенные после вторжения Советского союза в Афганистан, правда, они не были такими жесткими как сейчас, но они привели к распаду Советского союза, к распаду всей коммунистической империи. У меня нет никакого сомнения, что если даже только на этом уровне будут продолжаться санкции – то мы очень скоро увидим распад и Российской Федерации», - считает Мустафа Джемилев.

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Конечно, по его словам, Украине не следует возлагать все надежды в возвращении оккупированных территорий на санкции и самим ничего не делать.

«Мы должны укреплять свою обороноспособность, ибо если бы в нашей стране обороноспособный потенциал был бы хотя бы на таком уровне, как сейчас, я абсолютно уверен, что этого нападения не было б», - убежден Мустафа Джемилев.