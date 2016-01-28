Экс-премьер России заверил Джемилева, что Крым будет возвращен Украине

Последний заверил национального лидера крымских татар в возвращении аннексированного Россией Крыма под контроль Украины, передает "Крым.Реалии".

Касьянов принял участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном памяти Бориса Немцова. Как сказано в сообщении, Касьянов отметил ухудшение экономической и политической ситуации в России.

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"Примите мои заверения, что Крым в конечном счете будет освобожден и возвращен Украине", – заявил российский оппозиционер.

Ранее Касьянов отмечал, что только крымские татары имеют право по уставу ООН поставить вопрос о самоопределении полуострова.

Напомним, вчера в Страсбурге Джемилев обсудил с главой МИД Турции деоккупацию Крыма. В частности, они обсудили предложение о создании специального международного формата, который позволит сотрудничать для возвращения полуострова Украине.