В Совете Европы настаивают, что визит миссии в Крым не является признанием оккупационной "власти"

Визит миссии Совета Европы в Крыму вызван необходимостью проверить ситуацию с правами человека на полуострове и не означает "признание" аннексии. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает "Европейская правда".

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"Ни одна миссия международной организации не посещала Крым в течение более чем года", - напомнил он.

Ягланд сообщил о направлении в Крыму первой такой миссии по согласованию с Украиной и РФ: "Я назначил Герарда Стоудмана, профессионального швейцарского дипломата, главой миссии, и могу подтвердить, что сейчас он уже в Крыму. Он прибыл вчера и пробудет там еще несколько дней".

"Но этот визит не должен быть воспринят как признание тамошней "де-факто власти". Это, скорее, является признанием того, что мы несем особую ответственность по защите прав двух миллионов человек, которые там проживают... Мы должны (с помощью данной миссии) определить, что должно быть сделано для соблюдения прав этих людей", - подчеркнул генсек.

Ягланд также подчеркнул, что Европейская конвенция по правам человека должен действовать на территории Крыма; соответственно, на крымчан должна распространяться защита Европейского суда по правам человека.

Напомним, 25 января Турбьерн Ягланд объявил о начале работы в Крыму миссии по правам человека. Раньше в 12-ом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорилось, что в Автономной Республике Крым, статус которой определен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262, жители продолжают испытывать "существенное ограничение их прав в связи с применением правовых норм, наложенных Российской Федерацией".