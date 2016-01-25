В оккупированный Крым едет миссия Совета Европы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы.

Отмечается, что миссию возглавит швейцарский дипломат Жерар Студман, ему будут помогать три члена секретариата Совета Европы.

Ягланд заявил, что в течение более года ни одна делегация международных организаций так и не смогла попасть на территорию оккупированного полуострова.

Стало известно, что миссия будет проводиться в условиях полной независимости и не будет касаться вопросов, связанных с территориальным статусом Крыма.

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"Мандат миссии охватывает все основные вопросы прав человека, включая свободу выражения мнений и свободы СМИ; свободу ассоциаций и собраний; права меньшинств; местное самоуправление; борьбу с коррупцией и условия содержания в тюрьмах", - отмечается в сообщении.

Ранее в 12-ом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине говорилось, что в Автономной Республике Крым, статус которой определен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 68/262, жители продолжают подвергаться существенному ограничению их прав в связи с применением ограничительных правовых норм, наложенных на них Российской Федерацией.